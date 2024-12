Dez destaques das Séries B e C que podem servir para Grêmio e Inter

Erick Pulga, do Ceará, Ronier, do Coritiba, e Thiaguinho, do Treze-PE, estão entre os jovens que se destacaram na última temporada. Ceará (Divulgação) / Coritiba (Divulgação) / Daniel Viera (TFC)

O período atual, entre o fim e o início de campeonatos, é dedicados às especulações: quem se mantém, quem sai e quem chega nos clubes brasileiros para a temporada de 2025.

Zero Hora fez um levantamento de 10 destaques das Séries B e C do Brasileirão que podem servir a Grêmio, a Inter ou a outros clubes da Primeira Divisão. Veja, abaixo, os nomes.

Guilherme (Santos)

O atacante de 29 anos foi um dos destaques do Santos na campanha de campeão da Série B. O jogador, formado pelo Grêmio, tem recebido sondagens de outros clubes do Brasil e de fora do país.

Erick Pulga (Ceará)

Atacante de 24 anos foi o artilheiro da Série B com 13 gols. Ele tem sido alvo do mercado, mas até o momento, as propostas não atingiram o valor almejado pelo Ceará, que seria de cinco milhões de euros.

Saulo Mineiro (Ceará)

Atacante do Ceará marcou 11 gols e deu seis assistências na Segunda Divisão. O atleta de 27 anos fez parte da seleção do campeonato divulgada pela plataforma SofaScore. Quem quiser contar com ele deve correr contra o tempo, pois há propostas da China e da Arábia Saudita, tentadoras financeiramente, pelo atacante.

Luiz Otávio (Mirassol)

Zagueiro de 32 anos tem contrato até o final de 2024 com o Mirassol. Também fez parte da seleção da Série B da SofaScore. Tem 1m94cm de altura e já passou por times como Chapecoense e Bahia. Desde 2023, está no Mirassol, equipe que subiu para a primeira divisão.

Ítalo (Volta Redonda)

Fez apenas 11 jogos pela Série C, mas deixou sua marca, com oito gols pelo Volta Redonda, que, mais tarde, tornou-se o campeão. O centroavante foi emprestado no meio do ano para o Daegu, da Liga Coreana. Ítalo tem 28 anos.

Lucas Lima (Sport)

Antiga promessa e atualmente com 34 anos, foi líder de assistências da Série B, com 11 passes para gol pelo Sport, que busca a sua renovação. O certo é que Lucas Lima não ficará no Santos, com quem tem contrato até abril de 2025. O clube pernambucano já fez proposta para seguir com o meia e aguardava resposta até a publicação desta matéria.

Lucas Ronier (Coritiba)

Aos 20 anos, foi um dos (poucos) destaques do Coxa na disputa da Série B. Disputou 35 dos 38 jogos da competição, oscilando entre a meia e a ponta-direita. Já entrou na mira do Santos e do Palmeiras.

Tadeu (Goiás)

Também na seleção do campeonato da SofaScore, o goleiro ganhou destaque, em agosto, ao marcar dois gols na virada por 2 a 1 sobre o Ceará. Fez uma campanha sólida no gol do Goiás, que ficou na sexta posição da Série B. Tem 32 anos e contrato até 2026, mas pode ser envolvido em negociações que interessarem o Verdão da Serra.

Thiaguinho (Treze-PE)

O atacante de 23 anos jogou a Série D pelo Treze-PE e foi o artilheiro da competição, com 10 gols. Ele estava emprestado à equipe, que não passou das quartas de final. Depois, retornou ao Flamengo, do Rio de Janeiro, clube com o qual tem contrato mas onde não deve ser aproveitado.

Robinho (Volta Redonda)