Ano a ano: confira o retrospecto de Pedro Caixinha, técnico que está perto do Grêmio

Último trabalho de Caixinha foi à frente do Bragantino. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O Grêmio está próximo de ter Pedro Caixinha como treinador na temporada de 2025. O português deverá ser o substituto de Renato Portaluppi, que deixou o Tricolor no começo de dezembro.

O treinador começou sua carreira na temporada de 2010/2011 à frente do União Leiria, de Portugal. Foi no clube português que ele teve o pior aproveitamento da sua carreira. Caixinha terminou com apenas 36,3% dos pontos conquistados naquele ano.

Por outro lado, na temporada 2018/2019 quando treinava o Cruz Azul-MEX, conseguiu sua melhor marca (61,2% de aproveitamento). Na ocasião, foi campeão da Supercopa do México e da Taça México Apertura.

O último trabalho de Caixinha foi à frente do Bragantino. Ele ficou dois anos no comando da equipe paulista, sendo demitido após a má campanha no Brasileirão desta temporada.

Ano a ano de Pedro Caixinha

2010/2011 - Leiria-POR - 33 jogos, nove vitórias, nove empates e 15 derrotas - 36,3% de aproveitamento

- 33 jogos, nove vitórias, nove empates e 15 derrotas - 36,3% de aproveitamento 2011/2012 - Leiria-POR e Nacional-POR - 31 jogos, 11 vitórias, oito empates e 12 derrotas - 44% de aproveitamento

- 31 jogos, 11 vitórias, oito empates e 12 derrotas - 44% de aproveitamento 2012/2013 - Nacional-POR e Santos Laguna-MEX - 33 jogos, 12 vitórias, 10 empates e 11 derrotas - 46,4% de aproveitamento

- 33 jogos, 12 vitórias, 10 empates e 11 derrotas - 46,4% de aproveitamento 2013/2014 - Santos Laguna-MEX - 53 jogos, 23 vitórias, 17 empates e 13 derrotas - 54% de aproveitamento

- 53 jogos, 23 vitórias, 17 empates e 13 derrotas - 2014/2015 - Santos Laguna-MEX - 56 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 13 derrotas - 54,1% de aproveitamento

- 56 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 13 derrotas - 54,1% de aproveitamento 2015/2016 - Santos Laguna-MEX e Al-Gharafa-CAT - 17 jogos, seis vitórias, quatro empates e sete derrotas - 43,1% de aproveitamento

- 17 jogos, seis vitórias, quatro empates e sete derrotas - 43,1% de aproveitamento 2016/2017 - Al-Gharafa-CAT e Rangers-ESC - 34 jogos, 17 vitórias, seis empates e 11 derrotas - 55,8% de aproveitamento

- 34 jogos, 17 vitórias, seis empates e 11 derrotas - 55,8% de aproveitamento 2017/2018 - Rangers-ESC e Cruz Azul-MEX - 36 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 11 derrotas - 49% de aproveitamento

- 36 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 11 derrotas - 49% de aproveitamento 2018/2019 - Cruz Azul-MEX - 55 jogos, 29 vitórias, 14 empates e 12 derrotas - 61,2% de aproveitamento

- 55 jogos, 29 vitórias, 14 empates e 12 derrotas - 61,2% de aproveitamento 2019/2020 - Cruz Azul-MEX e Al Shabab-ARA - 18 jogos, sete vitórias, sete empates e quatro derrotas - 51,8% de aproveitamento

- 18 jogos, sete vitórias, sete empates e quatro derrotas - 51,8% de aproveitamento 2020/2021 - Al Shabab-ARA - 14 jogos, cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas - 47,6% de aproveitamento

- 14 jogos, cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas - 47,6% de aproveitamento 2021/2022 - Santos Laguna-MEX e Talleres - 42 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 19 derrotas - 35,7% de aproveitamento

- 42 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 19 derrotas - 35,7% de aproveitamento 2023 - Bragantino - 62 jogos, 28 vitórias, 19 empates e 15 derrotas - 55,3% de aproveitamento

- 62 jogos, 28 vitórias, 19 empates e 15 derrotas - 55,3% de aproveitamento 2024 - Bragantino - 63 jogos, 22 vitórias, 19 empates e 22 derrotas - 44,9% de aproveitamento