Donnarumma, goleiro do PSG, leva pisão na cara e fica com marcas; veja fotos

Gianluigi Donnarumma, goleiro do PSG, levou a pior num forte choque com o lateral-direito Singo, do Monaco, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês.

Ele levou pontos após tomar pisão na cara. Acima, veja imagens do lance e como ficou o rosto do jogador do PSG.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Singo avançou em direção ao gol, e Donnarumma, ao tentar interceptar a jogada, foi atingido no rosto pela sola da chuteira do adversário.