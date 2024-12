Leia na íntegra a carta enviada por Luis Suárez ao Grêmio

Leia na íntegra a carta de Suárez enviada ao presidente do Grêmio:

Após as conversas mantidas durante mais de um mês com a direção executiva e desportiva do Clube e diante da impossibilidade de poder seguir jogando e render no futuro nas condições para as quais fui contratado, em consequência de um desgaste de joelho que tenho sofrido e que os serviços médicos do Clube puderam atestar, proponho um acordo de encerramento mútuo do contrato, com a intenção de que o Clube não seja obrigado a suportar o custo do meu salário e o pagamento da exploração dos meus direitos de imagem.