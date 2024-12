O que fez o café subir mais 38% no varejo neste ano

Questões climáticas, aumento no consumo e expectativa tardia do equilíbrio da produção global sustentam a alta de preços. dimakp / stock.adobe.com

Preferência dos brasileiros e segunda bebida mais consumida no mundo, atrás só da água, o café está pesando mais no bolso do consumidor. Até novembro, o preço do quilo do produto tradicional e extraforte subiu 38,2% no varejo. E esse cenário de alta deve se manter em 2025.

Uma combinação de ingredientes, do campo ao mercado, tem feito com que o valor chegue ao consumidor com essa alta. Recentes problemas climáticos fizeram com que não só o Brasil, mas outros grandes produtores mundiais do grão, como Vietnã e Colômbia, tivessem uma redução na safra. Em contraponto à oferta reduzida, a demanda global vem crescendo. Pavel Cardoso, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Café (Abic), explica que os chineses têm aderido ao consumo da bebida. Em um país com 1,4 bilhão de pessoas, essa procura extra mexe com o mercado.

— Em 2009, a China comprou 300 mil sacas de café. Em 2023, 6 milhões. São mais de 22 mil cafeterias. É um consumidor gigante global, que não estava no cenário — destaca o presidente da Abic.

Outros grandes consumidores, como os Estados Unidos, e mesmo no Brasil, apesar da alta, também mantêm a "sede" pelo café. Com a oferta menor do que a demanda, os preços acabam subindo. Para a indústria, argumenta Cardoso, fica impossível não fazer o repasse no preço final. Ele mostra com números a razão para isso: nos últimos 20 dias, o grão verde teve aumento superior a 80% no valor (o café é uma commodity, regulada por bolsa de mercadoria):

— A indústria nacional ficou à mercê do preço do dia.

Para 2025, o cenário de alta deve se manter, porque já se projeta uma safra da variedade arábica seja menor. O presidente da Abic lembra que há quatro anos o Brasil, maior produtor mundial, não tem mais recorde na produção.

Evite o desperdício!

Em tempos de café mais caro, uma dica valiosa pode ajudar o consumidor. Evite o desperdício, coloque somente a quantidade que será efetivamente consumida.

Não existe um número exato e oficial sobre o desperdício de café em lares brasileiros, mas pesquisa da National Coffee Association, nos Estados Unidos, mostrou que cerca de 17% do café preparado em casa é desperdiçado.

Um estudo da University of Illinois (EUA) estimou que cerca de 25% do café é jogado fora.

No Reino Unido, uma pesquisa da Waste & Resources Action Programme (WRAP) apurou que cerca de 20% do café é desperdiçado.