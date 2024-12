O café que "vem" de uma ave brasileira e pode custar até R$ 1,8 mil o quilo

Mais inusitado do que o produto, só o preço dele. É o café produzido com a "ajuda" do jacu, uma ave presente no sul e sudeste do Brasil, e que custa R$ 1,8 mil o quilo. Com um sabor suave, levemente adocicado e ácido, é produzido a partir das fezes do pássaro. Produzido em um fazenda no interior do Espírito Santo, é considerado uma iguaria no mercado.