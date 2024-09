A estiagem severa e as queimadas que afetam cafezais no Brasil aumentam a pressão sobre o preço do café no país, que segue em elevação. Uma das principais e mais tradicionais bebidas no cardápio dos brasileiros, o produto apresenta uma alta de 9,66% no acumulado deste ano até agosto na Grande Porto Alegre. O dado é do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país.