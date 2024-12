O que fez o RS quase dobrar a produção de trigo nesta safra

Foi uma combinação de pelo menos dois fatores que fizeram a produção de trigo quase dobrar nesta safra no Rio Grande do Sul. O Estado colheu 3,7 milhões de toneladas de cereal, alta de 42,3% sobre o ciclo passado, conforme informou a Emater nesta quinta-feira (12).

O primeiro fator é a base de comparação: a safra passada, de 2022/2023, encolheu mais de 30% em razão do excesso de chuva. E o segundo tem a ver com o clima deste ciclo. Apesar da chuva que marcou o mês de outubro e parte do período da colheita — o que fez, inclusive, a Emater reajustar em 16 pontos percentuais para baixo a produção com relação à expectativa inicial —, as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento da principal cultura de inverno do Estado.