Agricultura familiar leva para dentro do Theatro São Pedro produção autoral e artesanal do campo

De diferentes cantos do Estado, a agricultura familiar chega a Porto Alegre neste domingo (8) e leva, para dentro do Theatro São Pedro, a produção autoral e artesanal de 25 famílias. É a terceira edição da Nós Feira, que ocorre das 10h às 18h, no foyer do Multipalco. No cardápio, itens como queijos, charques, salames, vinhos, cervejas, mel, azeites de oliva e chocolate com um toque gaúcho estarão à venda.