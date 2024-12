Diversificação, a palavra de ordem na relação do agro brasileiro com a China

A China chega ao final de 2024 mantendo o status de maior comprador do agronegócio brasileiro, mas o recuo de 15,3% na receita gerada pelo principal produto vendido, a soja em grão, deixa um recado importante. É o de que a diversificação tem e terá um papel cada vez mais crucial para a balança comercial do setor. O tema foi um dos destaques no balanço anual da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), nesta quarta-feira (11).