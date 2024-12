Espetáculo "Natal de Galpão" estreia em Caxias do Sul, no Centro Cultural Moinho da Cascata

Pela primeira vez em Caxias do Sul, o espetáculo “Natal de Galpão”, do Grupo Ueba, movimentou o Centro Cultural Moinho da Cascata, nesta sexta-feira (13) e sábado (14). Com duas noites de casa cheia, mais de 300 pessoas acompanharam as apresentações. A atividade faz parte do projeto Cena de Natal, do Centro Cultural.



Embora seja encenado há três anos em outras cidades, o “Natal de Galpão”, do Grupo Ueba, foi apresentado pela primeira vez em Caxias do Sul. A montagem aborda o Natal em clima gaúcho, onde peões e prendas se reúnem entre causos natalinos e toques de gaita e violão. As apresentações contaram com a participação especial da Escola de Dança Oito Tempos. Para fechar a noite em grande estilo, teve a chegada do Papai Noel e seus ajudantes.



O projeto foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, com apoio cultural de Instituto Elisabetha Randon, Máquinas Sanmartin, Caminhos do Saber, RandonCorp e Exacta Engenharia. Parceria Dallas Home & Decor. Produção cultural de Benov Produções e realização Centro Cultural Moinho da Cascata.