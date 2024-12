Novas tentativas de combater a poluição atmosférica letal estão falhando na Índia

As torres livres de poluição atmosférica da Índia, conhecidas como smog e planejadas para reduzir partículas de poluição e liberar ar limpo, não estão funcionando há mais de um ano. Segundo especialistas, esta é apenas uma das novas tentativas do governo indiano que falham em diminuir os impactos de ondas de poluição atmosférica tóxica e letal que afetam a saúde da população.

No mês passado, uma das principais ferramentas de medição da poluição do ar atingiu, em 18 de novembro, um nível mais de cem vezes superior aos limites considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com cálculos do centro de estudos ambientais Centre for Research on Energy and Clean Air.

O partido governante em Déli, o Partido Aam Aadmi, também implantou drones para monitorar pontos críticos de poluição e 200 "armas anti-smog" móveis, que são veículos montados com canhões de água que circulam pela cidade borrifando o ar. Além dos drones e das torres smog, diversas iniciativas de longo prazo foram tomadas, incluindo o encerramento de fábricas de carvão locais, transição para indústrias de combustível limpo e "expansão dramática" do transporte público por metrô, segundo o governo.

As autoridades argumentam, entretanto, que é necessária uma medida maior e em larga escala na região afetada para reduzir com sucesso a poluição do ar, como ocorreu na China e no México.

Porta-voz da Comissão de Gestão da Qualidade do Ar, um órgão do governo central que coordena os esforços de controle da poluição para a capital e áreas adjacentes, Arvind Nautiyal, disse que a agência se concentrou em reduzir a poluição na fonte. As políticas incluem incentivar os agricultores a reduzir a queima de restolho subsidiando o custo de máquinas que triturarão a palha em vez de queimá-la, exigindo que as indústrias mudem para fontes de combustível mais limpas e tirando carros velhos das ruas.