O selo ambiental do arroz gaúcho que agora também dá desconto no crédito

Produtores de arroz de Estado acaba, de ganhar um novo benefício com o programa de boas práticas na lavoura . O reconhecimento do Ministério da Agricultura ao Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) como certificadora, por meio do programa Selo Ambiental, permitirá acesso a desconto na tomada de crédito. Criada na safra 2008/2009 pela autarquia, a iniciativa concede às propriedades participantes um atestado de práticas sustentáveis, aferido por técnicos.

– O que o produtor ganha é o desconto do Plano Safra de meio por cento para custear a lavoura – resume Rodrigo Machado, presidente do Irga.

A possibilidade desse desconto está prevista no pacote de financiamentos que conta com subsídio do governo federal. O que muda é que, com o selo passando a ser uma ferramenta que atesta as práticas sustentáveis, os arrozeiros que o tiverem ficam aptos a buscar esse abatimento nos financiamentos. A solicitação para que o Selo Ambiental fosse validado pela pasta federal da Agricultura havia sido feita no início deste ano, durante a programação da abertura oficial da colheita de arroz.