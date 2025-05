Colheita maior neste ano pode marcar o início do alívio no preço do cafezinho

Depois de alcançar uma alta de 80,2% nos últimos 12 meses, o preço do café pode começar a aliviar a conta do supermercado do brasileiro. A expectativa foi sinalizada por Celírio Inácio, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), e tem a ver com a colheita do grão, que deve ser maior nesta safra. Conforme estimativa atualizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta semana, a produção poderá registrar uma recuperação de 2,7%, chegando a 55,7 milhões de sacas com o grão.