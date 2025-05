O que fez associações da indústria de carnes do Brasil abrirem um escritório na China

Com participação expressiva no mercado local, a indústria de carnes do Brasil resolveu "materializar" sua presença na China. As associações brasileiras de Proteína Animal (ABPA) e das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) acabam de inaugurar um escritório na capital Pequim. Além de reforçar a parceria do agro nacional com os chineses, o objetivo com o espaço é ampliar ainda mais essa fatia de mercado.