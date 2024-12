Preço do arroz cai no campo e no supermercado: o que explica e qual a tendência

Em pleno período de entressafra, no intervalo entre um ciclo de produção e outro, o preço do arroz vem recuando . No valor pago ao agricultor, só em novembro houve um recuo de 13,96% na saca, conforme indicador Cepea/Irga do produto em casca. Na última semana, a cotação ficou abaixo dos R$ 100 . Para o consumidor, a redução gira em torno de 10%, estima o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS), Alexandre Velho.

A entidade fez nesta terça-feira (10) o balanço anual, com as projeções para 2025. E o tema do valor aparece no radar, principalmente porque uma redução que não cubra os custos pode desestimular produtores. Conforme o dirigente, as despesas totais ficam, na média entre R$ 90 e R$ 100 por hectare. O preço do contrato de opção ofertado nos leilões do governo É de R$ 87.