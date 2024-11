Enquanto plantio da nova safra de arroz avança, preços recuam no RS

Nas lavouras, a nova safra de arroz é semeada com um ritmo que deve deixar a maior parte das áreas dentro da janela preferencial, período em que se obtêm as melhoras produtividades. Dados do Insituto Rio Grandense do Arroz (Irga) indicam que o cultivo alcançou 84,11% dos 948,36 mil hectares estimados. No mercado, o movimento é oposto: só na semana, o preço da saca recuou R$ 5,61, segundo os indicadores do Cepea-Irga.