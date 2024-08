Prejuízo de produtores de arroz da Região Central chegou a R$ 170 milhões, aponta Irga

Em uma pequena amostra do grande estrago deixado pela catástrofe climática registrada no Rio Grande do Sul, o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) mapeou as perdas acumuladas por produtores da cultura. Realizada na Região Central, a pesquisa coletou dados em 312 propriedades de 23 municípios. Considerando perdas com grãos na lavoura, nos silos, em estruturas de armazenagem, máquinas, equipamentos, açudes e sistemas de irrigação, entre outras, a cifra chega a R$ 170 milhões. O dado foi apresentado em primeira mão no Campo em Debate realizado nesta segunda-feira (26) na Casa RBS.