A reação "imediata" no mercado de grãos à guerra comercial travada pelos EUA

China tradicionalmente se volta à safra brasileira neste momento do ano, em razão do calendário da safra.

Dos vários efeitos possíveis para a guerra comercial travada pelos Estados Unidos com diversos países, incluindo a gigante China, o mais imediato apareceu na Bolsa de Chicago. Em meio às especulações e às retaliações as cotações (em todos os vencimentos) tiveram uma sequência de baixa durante sessões. Nesta quarta-feira (05), abriram em alta.

— O mercado está corrigindo um pouco ( a queda). Boa parte do movimento negativo dos últimos dias tem a ver com essas questões comerciais — avalia Luiz Fernando Gutierrez Roque, coordenador de Inteligência de Mercado na Hedgepoint Global Markets.

— O mercado está um pouco confuso ainda , entende que as negociações estão ocorrendo, poderão ocorrer.

É uma referência aos acenos feitos para abertura de diálogo com potencial de apaziguar os ânimos do novo embate, mais abrangente. Nesse sentido, o diretor da Hedgepoint Global Markets avalia que impactos mais profundos da disputa, sobretudo em relação à China só devam aparecer mais à frente. Como, por exemplo, uma valorização dos prêmios (valores pagos como uma espécie de bônus, em razão da demanda) para a soja brasileira.

— Pensando que tensões podem continuar ou aumentar, poderíamos ter um segundo semestre de embarques acima do normal, com o Brasil tomando essa parcela dos EUA com embarques para a China — completa Roque.