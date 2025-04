Argentina abre a temporada 2025 do Freio de Ouro

A Argentina deu a largada para a temporada 2025 do Freio de Ouro . A primeira classificatória, encerrada no último sábado (29), em Buenos Aires, definiu oito vagas para a grande final da principal competição do cavalo crioulo, que tradicionalmente ocorre em Esteio, durante a programação da Expointer.

A prova avalia as habilidades do cavalo e do ginete, reproduzindo, nas pistas, o trabalho do dia a dia no campo.