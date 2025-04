O que um grupo de jovens gaúchos busca no agronegócio do Canadá

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Dezoito jovens ligados ao agronegócio gaúcho estão em Vancouver, no Canadá, desde sábado (29) para viver o setor produtivo do país. Durante cinco semanas, o grupo conhecerá a agricultura familiar e técnicas sustentáveis canadenses. Chamada Young Farmers, a iniciativa foi custeada por 17 empresas do agro e criada por Paulo Herrmann, ex-CEO da John Deere, em parceria com a Emater.

O objetivo principal do programa, explica Rosa Maria Troes, CEO da Canada Intercambio, que organizou a viagem, é formar lideranças dentro do setor produtivo do Estado:

— Fazendo com que os jovens tragam, dentro da mala, experiências, redes de contato, oportunidades e visão de negócio.

E, entre os motivos para a escolha do país, Rosa cita a abertura cultural do Canadá, as semelhança das propriedades produtivas do país com o Brasil e a necessidade canadense de novos parceiros comerciais.

— Ainda mais agora, com a atual relação entre os Estados Unidos (com o novo governo Trump) e o Canadá. O país precisa buscar parceiros, tanto para comprar, quanto para vender seus produtos — justifica a CEO da Canada Intercambio.

O agronegócio canadense, acrescenta Rosa, é um setor robusto na economia do país. Emprega 2,3 milhões de pessoas e gera C$ 143,8 bilhões por ano, representando cerca de 7% do PIB nacional.

Camila é um dos jovens que está participando do intercâmbio para o Canadá. Camila Rheinheimer Manica / Arquivo Pessoal

Aos 19 anos, Camila Rheinheimer Manica, de Carazinho, no norte do Estado, é uma das que está participando do intercâmbio. Para ela, que é neta do presidente da Cotrijal, Nei Manica, e estudante de Agronomia na Universidade de Passo Fundo, será "uma ótima oportunidade para aprender novas técnicas do agronegócio":

— Vou aperfeiçoar meu inglês, experienciar uma nova cultura, lidar com situações que não estou acostumada e aprender novas metodologias de como trabalhar no campo.

Mais sobre o 2º Young Farmers

Os dezoito jovens que estão participando da segunda edição do programa tem entre 19 e 26 anos, vêm de diferentes cidades gaúchas, sabem falar inglês e foram escolhidos a partir de um edital

Cada um deles recebeu investimento de R$ 80 mil, cobrindo despesas de viagem, hospedagem, alimentação, capacitação e todas as atividades no Canadá