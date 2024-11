Os ingredientes que levam o preço do arroz a um novo patamar no RS

Depois de uma valorização que fez o preço ao produtor bater os R$ 130 a saca, o arroz entrou em uma nova rota e caminha para um patamar de estabilidade. No momento, este é o cenário que se desenha no mercado brasileiro. Conforme o indicador do Cepea/Irga-RS, a cotação da saca de 50 quilos fechou na segunda-feira (4) a R$ 118,39, leve recuo, de 0,03%, sobre a sexta-feira.