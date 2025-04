Mapa da inovação mostra RS na segunda posição em número de startups do agro

O mapa da inovação no agro n Brasil mostra o Rio Grande do Sul em uma rota de avanço. O Estado passou a ser o de segunda maior representatividade em número de startups do agro, aponta o Radar Agtech 2024, levantamento feito em parceria por Embrapa, Homo Ludens e SP Ventures. São Paulo ainda reina na liderança, com 857 empresas de inovação do setor.

A fatia de participação reduziu de 52,5% em 2019 — primeiro ano da pesquisa — para 43,5% em 2024. A do RS, cresceu: de 7,9% para 9,6% (em igual comparação), ultrapassando o Paraná. São 189 agtechs no território gaúcho.

— Em 2019, as posições estavam diferentes. Hoje, o Rio Grande do Sul é o segundo Estado no Brasil que concentra o maior número de startups e esse é um dado bastante relevante — observa Aurélio Martins Favarin, coordenador pela Embrapa do Radar Agtech.

Outra informação importante que aparece no estudo é em relação ao crescimento no país do número de incubadoras, que foi de 224% em 2024 em relação a 2023, e de aceleradoras, 90%. Hubs expandiram 29% e parques tecnológicos, 25

— Esse dado corrobora algo muito importante que talvez seja a mensagem central do Radar Agtech: é o aumento da maturidade do ecossistema de inovação agropecuária brasileiro. Com esse aumento de incubadoras e aceleradoras, entendemos que estão sendo criadas condições para que novas startups nasçam e se desenvolvam — acrescenta Favarin, que foi um dos entrevistados no Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha.

Ouça a entrevista na íntegra