Está aberto o prazo para a Declaração Anual de Rebanho; entenda o que é e como fazer

Entenda o que é

Como o nome já diz, a declaração de rebanho é uma obrigação sanitária anual do produtor rural. Envolve a atualização do cadastro do produtor e das informações sobre o seu rebanho , como evoluções de faixas etárias, mortes e nascimentos de animais.

Segundo o chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias da Secretaria da Agricultura, Paulo André Santos Coelho de Souza, a declaração de rebanho é uma contribuição também para "o aperfeiçoamento das bases de dados de Defesa Sanitária Animal", já que "permite ter uma melhor visão do cenário produtivo e sanitário do Estado".

Como fazer

Para declarar as informações, o produtor precisa preencher formulários. Há o de identificação do produtor, o de características gerais da propriedade e específicos, para cada tipo de espécie animal que seja criada no estabelecimento. Todos os modelos estão disponíveis no site da Secretaria da Agricultura.