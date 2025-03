Os tremores de terra são r ecorrentes na história da humanidade em algumas partes do planeta. Há registros históricos de terremotos desde o Império Bizantino , no ano 526. Nesta sexta-feira (28), um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o centro de Mianmar , causando estragos e deixando mortos e desaparecidos.

10 maiores terremotos da história

Registros de terremotos na história

Shaanxi, China (1556)

Em 23 de janeiro de 1556 , a Província de Shaanxi foi palco de umas das maiores tragédias registradas. Com 830 mil vítimas , o terremoto aconteceu durante a madrugada e registrou magnitude 8 na escala Richter . Mais de 90 cidades e vilarejos na região sentiram o abalo.

Além das mortes diretas causadas pelo terremoto, a falta de infraestrutura dificultou resgates. Epidemias e fomes também se espalharam nos meses seguintes, aumentando ainda mais o número de vítimas indiretas do desastre.

Tangshan, China (1976)

Em 28 de julho de 1976 , a cidade industrial de Tangshan foi arrasada por um terremoto com poder de destruição 400 vezes superior à bomba que destruiu Hiroshima.

O terremoto destruiu cerca de 85% dos edifícios em Tangshan, construídos no solo instável da planície de inundação do Rio Luanhe.

Uma série de tremores secundários somou-se à destruição. Todas as estradas e linhas ferroviárias que levavam à cidade foram destruídas pelo terremoto.

Haiyuan, China (1920)

Eles estavam em oração quando o terremoto atingiu os vales predominantemente muçulmanos do distrito de Longde, onde um terço da população foi morta, somando cerca de 240 mil perdas.

Aleppo, Síria (1138)

A região se localiza na fronteira entre as placas tectônicas da Arábia e da África, fazendo parte do sistema de falha do Mar Morto.