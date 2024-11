O que fez o arroz chegar aos menores preços ao produtor em seis meses

Depois de engatar uma alta em plena entrada da safra, no primeiro semestre, o arroz registra agora uma curva de queda na entressafra, chegando, conforme dados do Cepea/Esalq-USP, aos menores preços em seis meses. Só em novembro, conforme os indicadores do arroz em casca da instituição, em parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), a redução nas cotações chega a 7,14% — na sexta, a saca fechou a R$ 110,33. A perspectiva é de acomodação dos valores.