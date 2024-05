No mesmo dia em que o governo federal publicou medida provisória autorizando a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz, entidades do setor emitiram uma nota em que descartam a possibilidade de desabastecimento do produto no país — o Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional do cereal. A União diz que o objetivo da medida é dar tranquilidade ao mercado, evitando assim a especulação de preços. As federações e os sindicatos que assinam a nota, avaliam, no entanto, que ao comprar produto de fora sob o argumento de garantir o acesso ao produto, o efeito é justamente o contrário.