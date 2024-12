De onde são os vinhos gaúchos servidos na celebração do novo cardeal dom Jaime Spengler

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Dois rótulos de vinícola de Farroupilha foram servidos à mesa. Tat iFeldens / Divulgação

Vêm de Farroupilha, na Serra, os dois vinhos servidos à mesa no almoço de celebração do novo cardeal da Igreja Católica, Dom Jaime Spengler, nesta terça-feira (17). O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, que recebeu, há duas semanas, o novo título do papa Francisco no Vaticano, brindou a nomeação com os rótulos Casa Perini Solidário Sauvignon Blanc e Casa Perini Solidário Tinto.

Mais do que a fé, as bebidas escolhidas para a ocasião brindam também a solidariedade. Os vinhos fazem parte da ação filantrópica Casa Perini Solidário, que destina uma parte do lucro para apoiar causas sociais relacionadas ao combate ao câncer de mama e ao tratamento de pacientes com hemofilia.

É por isso que, para Franco Perini, presidente do conselho administrativo, a presença da vinícola no momento histórico é motivo de orgulho:

— É com grande satisfação que participamos de um momento tão significativo.

Com quase cem anos de história, a Casa Perini está entre as maiores vinícolas do Brasil.

O almoço foi beneficente, e a contribuição espontânea dos participantes será destinada para a Obra Social da Arquidiocese.