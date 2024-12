Viúva de Jango receberá mais de R$ 500 mil em razão de perseguição na ditadura, decide TRF-4

Em razão de ter sofrido perseguição política durante a ditadura militar (1964-1985), Maria Thereza Goulart , hoje com 88 anos, receberá R$ 500 mil de indenização, mais juros, por danos morais. O valor será pago pela União. A decisão é da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi tomada em 26 de novembro. A ação é movida desde 2021.

O relator do caso, desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, apontou que a 3ª Turma do TRF-4 costuma conceder indenização de R$ 100 mil a perseguidos pela ditadura militar. Porém, o caso de Maria Thereza é mais grave, segundo ele .

Com isso, a indenização foi para R$ 500 mil, com juros de mora a serem contados desde 1º de abril de 1964, data do golpe militar, quando Maria Thereza deixou a Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da república, para se exilar no Uruguai até 1973 e depois na Argentina com os dois filhos ainda crianças.