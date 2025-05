Brasil-Far garante classificação à segunda fase do Brasileirão Feminino A-3

O Brasil de Farroupilha segue vivo na disputa do Brasileirão Feminino A-3. Neste domingo (11), a equipe garantiu classificação à segunda fase ao derrotar o Toledo, por 2 a 0, nas Castanheiras.

Os gols do triunfo foram anotados por Ingrid e Marcela. Com o resultado, o Brasil terminou a primeira fase na segunda colocação, com seis pontos.