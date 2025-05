"Ocorre vazamento ou acesso ilegal a dados de vítimas", diz presidente de fórum sobre associações envolvidas em fraudes

Associações ditas de direitos do consumidor ou de aposentados estão envolvidas tanto nos descontos ilegais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quanto na fraude dos empréstimos do escritório Daniel Nardon, em Porto Alegre. Por serem tão usadas nos crimes, essas entidades parecem fáceis demais de serem criadas. Confira entrevista com Cláudio Pires Ferreira, presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, que não tem nenhuma das envolvidas nas operações policiais no seu escopo de 17 instituições associadas.