Papado de Leão XIV deve ser marcado por homenagens a Santo Agostinho

O papa Leão XIV é membro da Ordem de Santo Agostinho e se tornou o primeiro pontífice a representar o grupo religioso. Desde o início, é evidente o apreço do novo líder da Igreja Católica pelo santo e pela sua Ordem, o que deve ainda se mostrar mais aparente.

No primeiro discurso na sacada da Basílica de São Pedro , na quinta-feira (8), ele afirmou:

— Sou um filho de Santo Agostinho , sou agostiniano. Com vocês, sou cristão, e por vocês, bispo.

Ainda no sábado (10), o Vaticano divulgou o lema escolhido por ele para o seu pontificado: In Illo uno unum — que, em tradução, significa “Em um só, nós somos um”.

Essas palavras são de um sermão de Santo Agostinho, intitulado Exposição sobre o Salmo 127. O santo explicou que, “ Embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um ”.

Vaticano divulgou a imagem do brasão no último sábado (10).

Há também um terceiro símbolo do papado de Leão XIV que remete a Santo Agostinho . O brasão, que é a marca de um papa, apresenta uma imagem associada à Ordem: na parte inferior, aparece um livro fechado com um coração transpassado por uma flecha.

Esta imagem faz referência à experiência de conversão de Santo Agostinho. O religioso expressou isso com as palavras: "Vulnerasti cor meum verbo tuo", que em tradução significa “Feriste meu coração com a tua Palavra”, fazendo referência aos ensinamentos bíblicos.