Enquanto os supermercados vão aos poucos retomando o movimento normal de pessoas, sem as extensas filas que tomaram as lojas quando começaram as enchentes no Rio Grande do Sul, na semana passada, as revendas e distribuidoras de água mineral concentravam a maior corrida de consumidores nesta segunda-feira (6), na Capital. Além do abastecimento interrompido na grande maioria dos bairros, o calor de mais de 30ºC piora o quadro na cidade.