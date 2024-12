Veja cinco aplicativos para organizar as finanças pessoais

Organização financeira na palma da mão. klss777 / stock.adobe.com

Desejos de mudança de vida e planejamentos costumam acompanhar a chegada de um novo ano. O momento pode ser uma boa oportunidade para repensar despesas, organizar gastos e quitar dívidas – e a tecnologia pode ser aliada nessa tarefa.

Zero Hora lista cinco aplicativos para assumir o controle das finanças pessoais em 2025. A curadoria é de Wendy Haddad Carraro, educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os apps disponibilizam recursos como sincronização automática com contas e cartões, relatórios e lembretes de pagamentos, facilitando a compreensão da situação financeira.

— Um dos pontos-chave para dominar e cuidar das finanças é ter o controle. Sempre recomendamos que as pessoas façam, com planilha, com aplicativo ou até mesmo no papel, mas não adianta só anotar, tem de fazer análises. Então, por isso, às vezes, os aplicativos nos ajudam, a facilitar a parte de saber onde percentualmente estou gastando mais, em relação aos meses anteriores, o que dá também para fazer em planilha, mas nem todo mundo tem essas habilidades — ressalta a educadora financeira.

Os programas estão disponíveis para Android e iOS e oferecem recursos básicos gratuitos – ferramentas extras podem exigir cobranças. A professora avalia que, em alguns casos, o investimento vale a pena, pois facilita na hora de realizar um controle mais minucioso – especialmente se a pessoa não consegue fazê-lo de forma mais disciplinada. A recomendação é explorar as opções disponíveis.

— É importante a pessoa incluir isso na sua rotina. O aplicativo não vai fazer sozinho, ele pode fazer importação de extratos, integração entre os diferentes bancos, mas, se a pessoa não estiver ali ativa, não vai adiantar nada — destaca.

Confira 5 aplicativos

Minhas Finanças

Oferece funcionalidades como: controle das fontes de renda, incluindo contas bancárias, salários, rendas informais; gerenciamento detalhado de despesas e receitas; acompanhamento de economia mensal e anual; controle de cartões de crédito; exportação dos dados para Excel e PDF; categorização de transações; notificações de vencimento de despesas; transferências entre contas; definição de orçamentos para categorias.

Minhas Economias

Oferece funcionalidades como: monitoramento das despesas e receitas, incluindo parcelamentos; conexão automática com contas e cartões de crédito; divisão por categorias, como alimentação, casa, lazer e outros; definição de orçamentos por categoria; lembretes de pagamentos; acesso pelo computador.

Mobills

Oferece funcionalidades como: registro automático de gastos e gerenciador; integração automática de contas e cartões; gestão de contas a pagar, despesas e receitas; relatórios dinâmicos; metas personalizadas; dashboard personalizado; configuração de orçamentos; monitoramento do fluxo do dinheiro; acesso multiplataforma (Web, Android e IOS).

Gastos – Gestor de orçamento

Oferece funcionalidades como: cálculo de balanço atual, com gráfico mostrando padrões de gastos (despesas e rendimentos); relatórios detalhados; modelos prontos (como despesas como mercearia, hobby, contas de serviços públicos etc) ou personalização das categorias; suporte a várias moedas, com taxas de câmbio em tempo real; lembretes de pagamentos regulares (receitas recebidas no seu negócio, reembolsos de crédito, pagamentos de crédito e outros pagamentos de cartão bancário, reembolsos de dívidas etc); possibilidade de definição de senha para proteger os dados do orçamento.

Wallet