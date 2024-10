Nove em cada 10 pais acreditam que mesada para crianças e adolescentes contribui para consciência sobre dinheiro. No entanto, somente cinco deles, na mesma comparação, conseguem cumprir com o compromisso da quantia mensal aos filhos. É o que mostra pesquisa do Serasa realizada em todo o Brasil e divulgada nesta semana, em razão do Dia das Crianças.