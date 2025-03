Sete a cada 10 mulheres de capitais brasileiras já sofreram assédio; Porto Alegre está no topo da lista

Pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o Ipec e divulgada neste sábado (8) aponta que 74% das mulheres que moram em 10 das maiores capitais brasileiras já sofreram algum tipo de assédio. O alerta é maior para os gaúchos: Porto Alegre é a cidade que apresentou o maior percentual, com 79% das respondentes afirmando que já foi assediada.

Confira o ranking:

Como enfrentar o problema

A pesquisa investigou também quais são as medidas que devem ser adotadas para enfrentar o problema, na percepção da população. Aumentar as penas de quem comete violência contra a mulher recebeu o maior número de menções, com 54%. Em seguida, aparecem: ampliar os serviços de proteção a mulheres em situação de violência em todas as regiões da cidade (49%) e agilizar o andamento da investigação das denúncias (40%).