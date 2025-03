Chegou a hora de decidir o Gauchão, e o Gre-Nal 445 tem favorito

Arena estará lotada para o primeiro jogo da decisão. Omar Freitas / Agencia RBS

Acabou a espera. Neste sábado (8), final da tarde, numa Arena lotada, será disputado o tão esperado primeiro dos dois Gre-Nais que irão apontar o novo campeão do futebol gaúcho.

Um jogo tenso, com muitos estreantes dos dois lados, proibitivo de fracasso para Grêmio e Inter e que promete tirar o sono de azuis e vermelhos.

Mesmo na condição de visitante, o Inter, dono da melhor campanha, com um time mais entrosado, vitórias nas semifinais, aparentemente chega melhor na decisão e com a maior cotação no jogo.

O favoritismo colorado, porém, não proíbe o Grêmio de fazer mais do que tem feito, aproveitar o fator local, o empurrão do seu povo, e largar na frente na briga pelo caneco.

