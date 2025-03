Depois de muito barulho, o Gre-Nal 445 chega com estratégias distintas de Quinteros e Roger

Grêmio sabe que precisa levar vantagem para o Beira-Rio, no final de semana seguinte. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Chegou o grande momento, chegou a final. Sai o barulho dos dirigentes que monopolizam as semanas decisivas e entra o som do estádio, o que embala o jogo e os protagonistas.

O Gauchão de 2025, o Fifa, o que parece ser o fim do mundo de tanto debate que causou, começa a ser decidido neste sábado (8), na Arena.

A final passa por esse clássico, será ele o responsável por dar formato ao da volta, no Beira-Rio, no outro fim de semana. O sábado, na Zona Norte, delineará o último capítulo do Gauchão, na Zona Sul.

Por isso que podemos prever estratégias traçadas especificamente para este Gre-Nal. O Grêmio sabe que precisa levar vantagem para o Beira-Rio, onde foi campeão duas vezes apenas, em ambas sem ganhar o clássico.

Estratégias

Por isso, aposto em um Grêmio agressivo e ofensivo, com os dois extremas (Kike Olivera e Amuzu) e mais um meia jovem, dinâmico e vertical (Monsalve).

O Inter está muito consciente de que tudo se resolverá na sua casa desde que ele saia da Arena com um bom resultado.

O Beira-Rio é a fortaleza colorada, mas o estádio, sozinho, não resolve nada. Jogo minhas fichas em um Inter mais cuidadoso, o que está longe de significar mais fechado.

Roger vai manter o time e mudará apenas alguns comportamentos para evitar alta exposição à velocidade gremista.

Além disso, contará com Alan Patrick e levou também Borré e Wesley para a concentração. Estarão todos com ele, até mesmo Rochet, a novidade de última hora.

O Gre-Nal faz milagres. Cria uma barulheira sem fim de quem está no entorno dele, mas mobiliza os personagens do campo, e é deles o protagonismo agora. Como sempre deve ser.

As missões de Rochet

O Inter coloca entre os relacionados Alan Patrick, Borré, Wesley e Rochet, a grande novidade. Não aposto na escalação dos quatro. Alan Patrick é nome certo. E Rochet também.

O goleiro ficou de fora deste começo de ano devido a uma tendinose, lesão crônica que demanda tratamento cuidados intensivos. Na quinta-feira, por exemplo, ele fez sessão de fisioterapia em casa, com profissional do Inter. Fica claro que Roger Machado e o departamento médico trabalharam para deixar o grupo pronto para a final. Nisso, se inclui o goleiro.

Em 2024, uma situação parecida aconteceu. Rochet voltou para o jogo da volta, contra o Juventude, quando estreou e se despediu do Gauchão. O goleiro está na pré-lista de Marcelo Bielsa para a data Fifa do final de março. Ou joga agora, ou volta direto na rodada das Eliminatórias, dia 21, contra a Argentina, em Montevidéu, e Bolívia, dia 25, em La Paz.

