Três atletas que podem se destacar na estreia do Grêmio na Supercopa Feminina

Daniela Montoya

Com 34 anos, a meio-campista chegou ao Grêmio como último (e principal) reforço da janela de transferências. Capitã da seleção colombiana, Daniela Montoya estava no Atlético Nacional.

Giovaninha

A atacante Giovaninha é uma das remanescentes do elenco do Grêmio. No clube desde o final de 2023, ela tem contrato com o Tricolor até o final deste ano.