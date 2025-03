Basalt Feel 1.0 com câmbio manual é o utilitário esportivo mais acessível no país

Versão básica do Basalt é o utilitário esportivo mais acessível do país. Citroen / Divulgação

O Basalt Feel 1.0 com transmissão manual é o utilitário esportivo de menor preço no país. O bom espaço interno e no porta-malas e o conforto qualificam a configuração de entrada do SUV compacto. O Citroën Basalt Feel 1,0 com câmbio manual tem preço a partir de R$ 91.990.

O conjunto propulsor combina o motor de três cilindros 1.0 Firefly aspirado de 71 cv de potência e força (torque) de 10 kgfm (gasolina) a 75 cv e 10,7 kgfm (etanol) com a transmissão manual de cinco marchas.

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 13,2 km/litro na cidade e 14,3 km/litro na estrada, com gasolina, e de 9,1 e 10,1 km/litro, com etanol.

Para-choques, caixas de rodas e base das portas com proteção.

Com 4,343 m de comprimento, 1,821 m de largura e 1,585 m de altura, a distância entre eixos é de 2,645 m. Espaço para cinco adultos, o o porta-malas leva 490 litros.

Interior e conectividade

Volante multifuncional, instrumentos digitais e bancos em tecido

Direção com assistência elétrica e volante multifuncional, a coluna de direção tem ajuste de altura. O quadro digital de instrumentos é de de sete polegadas.

Multimídia elevada com tela de 10,25" e ar-condicionado.

O multimídia Citroën Connect com tela de 10,25 polegadas é interativo com Android Auto, Apple Carplay e aplicativos. O sistema mostra a imagem da câmera de ré e conta ainda com três portas USB.

Com bom espaço, o banco traseiro acomoda três adultos.

Banco do condutor com ajuste de altura, a versão de entrada do Basalt conta ainda com ar-condicionado, comandos elétricos de vidros e portas, air-bags frontais e laterais dianteiros e chave tipo canivete, entre outros.

O conjunto óptico conta com faróis halógenos e luzes diurnas (DRL) em LED. As rodas de liga leve são de 16 polegadas e os pneus 205/60 R16.

Motor 1.0 aspirado flex de 71 cv (gasolina) a 75 cv (etanol).