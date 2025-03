PlayStation 3 recebe atualização inesperada 18 anos após lançamento; entenda

A Sony lançou uma nova atualização para o PlayStation 3 , 18 anos após o lançamento do console. A novidade, porém, não tem relação com jogos .

A nova atualização, de número 4.92 , busca, como de costume nesse tipo de update, melhorar o desempenho do sistema de modo geral. Porém, agora tem uma especificidade em questão: a atualização renova a chave de criptografia do reprodutor de Blu-ray de console.

Com isso, os direitos autorais de filmes e séries são protegidos e as obras continuam funcionando normalmente no console. Esse tipo de correção, assim como as que trazem "estabilidade", são comuns e devem seguir até que o suporte seja definitivamente encerrado pela Sony.

Equipado com um hardware avançado, o PS3 introduziu a capacidade de ler mídias Blu-ray , ampliando as possibilidades de armazenamento e qualidade de jogos.

Entre os títulos mais icônicos disponíveis para a plataforma, destacam-se The Last Of Us, Grand Theft Auto V, Metal Gear Solid 4 e Dark Souls, representando a diversidade e a riqueza da biblioteca do console.