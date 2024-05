Pelo menos 30% do abastecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, no Estado está comprometido. Uma das principais distribuidoras no país, a unidade da Copa Energia, antiga Liquigás, em Canoas, foi atingida pela inundação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram botijões boiando, em meio à água barrenta, e um navio propaneiro atracado junto à distribuidora.