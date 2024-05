Os impactos da chuva devem aparecer nos próximos dias nos preços e na oferta de alguns alimentos no Rio Grande do Sul. Nas Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-RS), o mau tempo e a condição das estradas já diminuiu o fluxo de caminhões no local. O efeito tende a se repetir em supermercados do Interior nos próximos dias, a depender da condição de abastecimento nas regiões mais afetadas.