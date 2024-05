A unidade da JBS de alimentos preparados que fica em Roca Sales, no Vale do Taquari, teve as operações suspensas nesta quinta-feira (02) em razão da chuvarada que atinge a região. Ainda na noite de quarta, a empresa havia confirmado, em nota, que as instalações haviam sido atingidas pelas fortes chuvas, mas que ainda não era possível avaliar o impacto no funcionamento. Naquele momento, os esforços estavam "voltados à integridade de seus colaboradores e da comunidade na região", conforme o comunicado.