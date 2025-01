Universidade gaúcha terá centro de inteligência artificial para monitorar qualidade do leite 

É com um recurso de R$ 7 milhões que a Universidade de Passo Fundo (UPF) vai tirar do papel três projetos neste ano. Um deles, que leva o nome de Laboratório de Serviços de Análise de Rebanhos Leiteiros (Sarle), é a criação de um centro de inteligência artificial para monitoramento da qualidade do leite . Algo que ainda não existe no Brasil.

A ideia, explica Carlos Bondan, coordenador do curso de Medicina Veterinária da UPF e um dos líderes do projeto, é construir um espaço para o monitoramento da qualidade da matéria-prima desde a propriedade até a indústria. Do leite, será possível gerar dados de bem-estar do animal, informações meteorológicas, características do solo e até a alimentação do rebanho.