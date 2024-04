Por uma questão legal, a medida apresentada nesta quinta-feira (18) pelo governo do Estado para proteger e estimular o setor de leite do Rio Grande do Sul só terá efeito a partir do próximo ano. Pelas regras estabelecidas, o fim de um benefício fiscal passa a ter vigência no ano subsequente. O decreto que veda a utilização de créditos presumidos por parte de indústrias que importarem leite em pó e queijo para processamento será publicado nesta sexta-feira (19). A iniciativa sai duas semanas após pedidos feitos por representantes de produtores durante o lançamento da 45ª Expoleite e 18ª Fenasul.