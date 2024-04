O brinde simbólico para celebrar o lançamento da 45ª Expoleite e 18ª Fenasul saiu como manda o figurino na cerimônia realizada nesta quinta-feira (4), no pátio da Secretaria Estado da Agricultura, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O que a imagem não mostra, mas esteve à mesa do café da manhã preparado, foi a forte cobrança de representantes do setor por medidas de contenção à crise enfrentada pelos pecuaristas gaúchos. Entre os pedidos, o de que o governo do Estado estude a criação de uma taxação para barrar a entrada de produtos de fora.