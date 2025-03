Pamela Bach morreu aos 62 anos, como confirmou o seu ex-marido, David Hasselhoff. Reprodução @pamelabachhasselhoff / Instagram

O corpo da atriz norte-americana Pamela Bach, 62 anos, foi encontrado em sua casa nos Estados Unidos na noite de quarta-feira (5). A informação foi confirmada pelo ex-marido dela, o ator David Hasselhoff. Os dois atuaram juntos na série S.O.S. Malibu (Baywatch no original).

De acordo com a apuração do portal TMZ junto à polícia, familiares se preocuparam com a falta de notícias de Pamela e foram até a sua residência, onde ela foi encontrada. Paramédicos foram chamados para atender a ocorrência, mas a atriz foi declarada morta no local, com um tiro na cabeça.

Ainda conforme o site, o disparo teria sido efetuado pela própria Pamela, indicando um possível suicídio.

— Nossa família está profundamente triste com a morte de Pamela. Somos gratos pela demonstração de amor e apoio durante este momento difícil, mas pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos e enfrentamos este momento desafiador — afirmou Hasselhoff, com quem Pamela foi casada entre 1986 e 2006.

Pamela Bach ficou conhecida por atuar em séries de TV, como S.O.S. Malibu e Sirens. No cinema, a atriz também atuou em filmes como Route 66 (1998), Encontro com o Medo (1985) e Nudity Required (1989). O último trabalho dela foi no longa de terror Mansion of Blood (2015), sem lançamento no Brasil.

A atriz deixa duas filhas do casamento com Hasselhoff e uma neta.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).