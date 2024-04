Prestes a completar um ano com um cenário de preços recebidos menores do que os custos da atividade, produtores de leite do Rio Grande do Sul pedem urgência na adoção de iniciativas que aplaquem a crise. O pedido por ações do governo do Estado, que havia sido colocado no lançamento da Expoleite e da Fenasul, foi reforçado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês (Gadolando). A entidade deve intensificar as mobilizações.