Feira da agricultura familiar de Natal fatura R$ 94 mil na Capital e novas edições especiais devem sair em 2025

Foi com um gostinho de "quero mais" que a Feira Sabor Gaúcho Edição Natal encerrou nesta semana em Porto Alegre. Nos três dias de vendas, as 14 agroindústrias familiares participantes desta primeira edição faturaram R$ 94,8 mil. Esse resultado positivo e a demanda por esse espaço de interação já faz com que novas edições em datas especiais estejam no radar de 2025.